24 декабря в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоится концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения видного музыканта, кларнетиста-саксофониста, дирижёра, композитора, народного артиста Азербайджана Тофига Ахмедова (1924-1981), организованный министерством культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

Известный композитор и пианист, кавалер государственного ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Фаиг Суджаддинов был одним их тех, начало творческого пути которого связано с именем Тофига Ахмедова.

"Воспоминания о Тофиге Ахмедове вернули меня в 70-е годы. С Тофигом Ахмедовым мы жили по соседству около станции метро "Низами", и однажды он пригласил меня в гости, выразив желание прослушать мое исполнение. Тогда Тофиг Ахмедов был руководителем и главным дирижёром Эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского радио и после прослушивания пригласил меня в свой коллектив в качестве пианиста, чему я был очень рад. В те годы я учился на четвертом курсе фортепианного отделения Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы. На протяжении нескольких лет я работал в коллективе Тофига Ахмедова, где выступали именитые деятели культуры страны - Шовкет Алекперова, Зейнаб Ханларова, Гюльага Мамедов, Ильхама Гулиева, Флора Керимова, Эльмира Рагимова, солисты группы "Гая" и другие. Впоследствии я стал художественным руководителем и главным дирижером этого коллектива, который был назван в честь Тофига Ахмедова. Хотелось бы отметить, что Тофиг Ахмедов был не только потрясающим музыкантом, но и прекрасным организатором, замечательным и очень интересным человеком, который ко всем относился с большой любовью и вниманием. Тофиг Ахмедов внес большой вклад в развитие эстрадного искусства страны и всегда будет жить в нашей памяти и сердцах!" - сказал Trend Life Фаиг Суджаддинов.

Отметим, что в концертной программе выступят Эстрадно-симфонический оркестр Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, народные артисты Натаван Шейхова, Энвер Садыгов и его ансамбль "Гайтагы", Салман Гамбаров и его группа Bakustic Jazz, а также популярные исполнители Ильхама Гасымова, Айнур Искендерли, Нигяр Джалилова и Ровшан Гахраманов. В юбилейный вечер будут охвачены все направления творчества Тофига Ахмедова - прозвучат как его знаменитые произведения, так и малоизвестные композиции, которые будут исполнены впервые за долгие годы. Кроме того, любимые слушателями произведения выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Ниязи, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева и Эмина Сабитоглу будут представлены в новых аранжировках.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн, перейдя по ссылке: https://iticket.az/ru/events/concerts/tofig-ahmadov-100/136767