В Баку пройдет волшебный вечер классической музыки и лирики

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 30 декабря в 19.00 состоится волшебный вечер классической музыки и лирики, сообщает Day.Az.

Концерт "Одна мечта трёх красавиц" станет идеальным завершением года, погрузив зрителей в атмосферу любви, гармонии и ожидания предновогоднего чуда. Этот концерт - вдохновляющий подарок себе и близким, объединяющий классику, поэзию и новогоднее настроение. Приходите, чтобы завершить год на самой высокой ноте!

На вечере выступят:

- Гюльсум Халилова (сопрано) - выпускница Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли, лауреат международных и республиканских конкурсов; ее проникновенное исполнение наполнено драматизмом и романтикой;

- Назханым Дадашева (фортепиано) - выпускница Московской консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов и президентская стипендиатка, чья виртуозная игра завораживает слушателей;

- литературную часть программы представит поэтесса, сценарист, член Союза писателей Азербайджана, автор многочисленных арт-проектов Ульвия Ахундова, чьи произведения раскрывают темы любви поэтическим языком.

В программе прозвучат произведения Дж. Верди, Дж. Пуччини, И. Баха, С. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Бадалбейли, К. Дебюсси, Ф. Шопена.

Билеты уже в продаже.

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