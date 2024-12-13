Турция оштрафовала Google

Антимонопольный регулятор Турции оштрафовал американского технологического гиганта Google на 2,6 млрд турецких лир (около 74,4 млн долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке в нарушение условий конкуренции.

Как сообщает Day.Az, в регуляторе напомнили, что расследование в отношении корпораций Alphabet, Google Ireland Limited, Google, Google International, а также Google Reklamcilik ve Pazarlama, входящих в состав единого технологического гиганта, продолжалось с 18 мая 2023 года в связи с обвинениями в нарушениях антимонопольного законодательства в сфере онлайн-рекламы и технологий онлайн-услуг.

Антимонопольный регулятор Турции пришел к выводу, что Google создает условия, при которых услуги компании в сфере онлайн-рекламы ставятся в предпочтительное положение по сравнению с конкурентами, что напрямую влияет на позицию рекламодателей, а также платформы SSP (Supply-Side Platform), предоставляющие интересы рекламных площадок в системе размещения рекламы.

Наряду с выплатой штрафа, американскому гиганту предоставлено 6 месяцев на создание равных условий конкуренции в сфере онлайн-рекламы. В случае сохранения вышеуказанных проблем, спустя полгода Google будет ежедневно начисляться дополнительный штраф.