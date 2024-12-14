США готовят новое ограничение на поставку передовых чипов ИИ в Китай

Власти США готовят новое ограничение в сфере поставок компонентов и систем искусственного интеллекта в Китайскую Народную Республику через третьи страны. Усиление экспортных ограничений США в таком ключе грозит ухудшить взаимоотношения с рядом стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание The Wall Street Journal, власти США намерены создать действенные меры контроля глобальных поставок новых мощных графических процессоров (GPU) с целью контролировать "распространение" американской высокотехнологичной продукции, чтобы помочь США сохранить мировое лидерство в области технологий искусственного интеллекта. Одни из самых перспективных направлений в развитии этих технологий - это обучающиеся модели ИИ на базе новых специализированных для ИИ мощных графических процессоров, пишет газета, передает Day.Az.

Американские чиновники уже вмешались в процесс сотрудничества Microsoft и компании G42 из ОАЭ, которая была вынуждена отказаться от взаимодействия с китайскими партнерами и инвесторами в обмен на доступ к ускорителям вычислений Nvidia и американским инвестициям. Малайзия может стать следующей мишенью санкций США, поскольку страна одновременно поддерживает дружественные отношения с Китаем, пытаясь развивать собственную инфраструктуру центров обработки данных и систем искусственного интеллекта. Все описываемые меры только обсуждаются и в конечном итоге могут быть реализованы в модифицированном виде, если дело вообще дойдет до их внедрения, ведь срок полномочий действующего правительства США истекает в январе.