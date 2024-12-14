https://news.day.az/economy/1715330.html Азербайджан вдвое увеличил размер помощи для других стран Азербайджан увеличил объем иностранной помощи
Азербайджан вдвое увеличил размер помощи для других стран
Объем иностранной помощи, предусмотренной в госбюджете Азербайджана на следующий год, увеличивается более чем в два раза.
Согласно законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", принятому Милли Меджлисом (парламент) в первом и втором чтениях, на иностранную помощь было предусмотрено 10 миллионов манатов, сообщает Day.Az.
Согласно проекту, представленному парламенту в третьем чтении, в этом направлении будет выделено 24 миллиона 520 тысяч манатов.
Недавно сообщалось, что прогнозируемые доходы и расходы государственного бюджета на 2025 год увеличиваются.
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