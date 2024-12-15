Мужчину арестовали за попытку перелезть через забор у Белого дома

Утром 14 декабря сотрудники Секретной службы США арестовали мужчину, который пытался перелезть через забор, установленный возле Белого дома. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мужчину быстро задержали и арестовали за незаконное проникновение", - сообщили в Секретной службе.

В агентстве отметили, что сейчас из-за инаугурации Белый дом окружен дополнительным временным ограждением, через которое и пытался перелезть нарушитель.

Осуществить задуманное он не успел, как и причинить какой-либо вред сотрудникам или имуществу. Сейчас мужчина доставлен в отделение полиции в Колумбии для дальнейшего разбирательства.