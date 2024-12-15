https://news.day.az/world/1715442.html Мужчину арестовали за попытку перелезть через забор у Белого дома Утром 14 декабря сотрудники Секретной службы США арестовали мужчину, который пытался перелезть через забор, установленный возле Белого дома. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Мужчину быстро задержали и арестовали за незаконное проникновение", - сообщили в Секретной службе.
Мужчину арестовали за попытку перелезть через забор у Белого дома
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