https://news.day.az/society/1715214.html В Баку начинается очередной снос домов - ВИДЕО В Баку начинается очередной снос домов Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, речь идёт о территории вокруг мечети Тезепир в Ясамальском районе столицы. Отмечается, что проект, планируемый в рамках продолжения Центрального парка, охватит улицы Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Набат Ашурбековой.
В Баку начинается очередной снос домов - ВИДЕО
В Баку начинается очередной снос домов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, речь идет о территории вокруг мечети Тезепир в Ясамальском районе столицы.
Отмечается, что проект, планируемый в рамках продолжения Центрального парка, охватит улицы Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Набат Ашурбековой. В связи с реализацией проекта был объявлен тендер. Дополнительная информация о ходе выполнения проекта будет представлена в ближайшие дни.
Ожидается, что новый парк окажет положительное влияние на экологическую обстановку города и социальную жизнь его жителей.
Подробнее - в видеорепортаже Xəzər Xəbər:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре