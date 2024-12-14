В Баку начинается очередной снос домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, речь идет о территории вокруг мечети Тезепир в Ясамальском районе столицы.

Отмечается, что проект, планируемый в рамках продолжения Центрального парка, охватит улицы Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Набат Ашурбековой. В связи с реализацией проекта был объявлен тендер. Дополнительная информация о ходе выполнения проекта будет представлена в ближайшие дни.

Ожидается, что новый парк окажет положительное влияние на экологическую обстановку города и социальную жизнь его жителей.

Подробнее - в видеорепортаже Xəzər Xəbər: