"Эльфсборг" - "Карабах": бесполезные цифры

Цифры снова не помогли "Карабаху" в Лиге Европы УЕФА по футболу. На этот раз агдамскому клубу не удалось добиться необходимого результата в выездном матче с "Эльфсборгом", где они имели полное преимущество за ​​исключением начала второго тайма.

İdman.biz представляет математическую картину игры "Карабаха", где противоречия между его статистическими показателями и конечным результатом выражены более ярко.

Азербайджанский клуб, имевший преимущество по владению мячом более 70 процентов на протяжении всего матча, допустил небольшое снижение этого соотношения, потеряв контроль над игрой в начале второго тайма. Но все же, конечная разница была довольно большой. "Эльфсборгу" удалось увеличить свой показатель лишь до 34 процентов.

Наша команда, позволившая сопернику провести 22 атаки за 90 минут, сама атаковала в 2,5 раза больше - 55 раз, но неэффективно.

Несмотря на преимущество 14-9 по ударам по воротам, "Карабах" испытывал трудности с попаданием в створ ворот, как и в большинстве игр этого сезона. Только два из 14 ударов пришлись в створ ворот, шесть прошли мимо и столько же были заблокированы. У "Эльфсборга" количество ударов в створ ворот было больше - три. Еще четыре удара не достигли цели, а два были заблокированы.

Представитель Швеции также отстал по пасам. Из 667 передач "Карабаха" 598, или 90 процентов, достигли цели. К сожалению, хотя не достигших цели передач было немного, в основном они были в завершающей стадии атак и поэтому повлияли на результат. Хозяева поля за матч сделали почти в три раза меньше точных передач, чем гости - 228. Это 77 процентов от общего числа в 295 передач.

Шведы трижды угодили в положении "вне игры". Наша команда в офсайд не попадала.

Скандинавы, подавшие всего два угловых удара, позволили сопернику приблизиться к флажку в два раза чаще.

Наши футболисты реализовали 20 штрафных ударов, а шведы - семь. У команд также противоположные показатели по нарушениям правил.

Наша команда, имевшая преимущество в игре, вынудила игроков соперника больше бегать. Расстояние, которое игроки пробежали за 90 минут, составило 116,1 у хозяев километра против 110,4 километра у гостей.

Оба вратаря совершили по два сейва в матче.

Наконец, самая важная статистика - единственный безответный гол "Эльфсборга", что противоречит вышесказанному.