https://news.day.az/world/1715175.html В Сирии открывается турецкое посольство Посольство Турции в Сирии начинает свою работу. Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Режим Асада отвернулся от тех процессов, которые мы хотели инициировать. Мы искренне к ним обратились, у нас не было никаких условий", - сказал министр.
В Сирии открывается турецкое посольство
Посольство Турции в Сирии начинает свою работу.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Режим Асада отвернулся от тех процессов, которые мы хотели инициировать. Мы искренне к ним обратились, у нас не было никаких условий", - сказал министр.
Хакан Фидан отметил, что в Сирии теперь действует национальное правительство.
"Они не признают YPG и какие-либо другие силы. Он возвращает себе свою землю, свой суверенитет", - добавил он.
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