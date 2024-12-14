https://news.day.az/society/1715203.html В Загатале сильный ветер сорвал крышу жилого дома Сильный ветер вызвал ряд последствий в Загатале. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с полудня предыдущего дня в северо-западной части страны наблюдаются переменные сильные ветра. Ночью сильный ветер был особенно заметен в Загатале.
В Загатале сильный ветер сорвал крышу жилого дома
Сильный ветер вызвал ряд последствий в Загатале.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с полудня предыдущего дня в северо-западной части страны наблюдаются переменные сильные ветра.
Ночью сильный ветер был особенно заметен в Загатале. В результате на улице Васифа Гурбанова ветер сорвал крышу пятиэтажного многоквартирного жилого дома, а также привел к повреждению электропроводки в некоторых районах.
С утра соответствующие службы начали работы по устранению последствий, вызванных сильным ветром, в районе.
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