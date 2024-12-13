Четыре региона Азербайджана в проекте Dörd Yarpaqlı Yonca

Барда станет центром по пропаганде национального танцевального искусства, собрав коллективы из четырех регионов страны - Гянджи, Лянкярана, Агджабеди и Xачмаза.

Проект Dörd Yarpaqlı Yonca реализуется Союзом молодежи Азербайджана при поддержке министерства молодёжи и спорта Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе СМА.

Мероприятие пройдет 14 декабря в Центре культуры Барды.

Руководитель проекта, президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов отметил, что главная цель проекта - стимулирование развития национального танцевального искусства, имеющего древнюю и богатую историю, успешное распространение его на более широкий ареал, пропаганда среди молодежи.

"Азербайджанские народные танцы неразрывно связаны с нашей историей, отражают ее национальный характер, а также жизнь и быт. Это также показывает, насколько большое значение имеет искусство танца в истории, культуре страны. Наша молодежь нуждается в обучении со стороны специалистов в этой области. В проекте задействованы крупные танцевальные коллективы из разных регионов Азербайджана", - сказал он.

Первый день проекта будет посвящен мастер-классам, связанным с танцевальным искусством и его историей, а второй - танцевальному конкурсу.

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