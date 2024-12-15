Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по боксу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие началось с парада команд-участниц.

Далее выступил Ровшан Гусейнов, член Совета директоров Федерации бокса Азербайджана (ABF). Он рассказал о значимости соревнований и пожелал участникам успехов: "Чемпионат имеет огромное значение для национальной сборной. Боксеры, которые здесь добьются успехов, будут включены в национальную сборную. Пусть победит сильнейший".

После исполнения Государственного гимна соревнования были объявлены открытыми.

Отметим, что чемпионат, организованный в Центре бокса, определит победителей в 13 весовых категориях среди мужчин и в пяти - среди женщин. В соревнованиях принимают участие 200 боксеров (178 мужчин, 22 женщины) из 41 команды, представляющих клубы из различных городов и районов республики, а также спортивные общества. Победители чемпионата определятся 20 декабря.