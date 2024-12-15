Нетаньяху и Трамп обсудили ситуацию в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, беседа состоялась вечером 14 декабря. "В ходе разговора обсуждались среди прочего усилия по возвращению похищенных, а также региональные события в Сирии и Газе", - написал он в Telegram-канале.