Кто забивал голы за нашу сборную в отборочных матчах чемпионата мира?

Сборная Азербайджана, которая недавно узнала своих соперников по отборочному этапу чемпионата мира 2026 года, до этого принимала участие в семи таких соревнованиях. В них она провела 66 матчей и забила 34 гола. 33 забили 22 игрока, а также был зафиксирован один автогол.

İdman.biz проанализировал статистику голов, забитых нашей национальной сборной в отборочных матчах чемпионата мира.

Наша сборная открыла счет голам в отборочном цикле чемпионата мира во второй игре турнира, в котором она впервые принимала участие. Единственный гол в матче на 28-й минуте матча со сборной Швейцарии на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку 31 августа 1996 года забил Видади Рзаев, принесший нашей команде первую победу в этом турнире.

Первый гол на поле соперника забил Вячеслав Лычкин в ворота Венгрии 10 сентября в третьем выездном матче того же турнира. Однако этот гол не принес пользы нашей команде, которая проиграла со счетом 1:3.

Единственный дубль команды в этих соревнованиях оформил Афран Исмайлов 4 сентября 2017 года в домашнем матче против Сан-Марино (5:1).

Больше всего голов за сборную забил Эмин Махмудов. Четырежды отличившись в отборочных матчах чемпионата мира, он сделал все это на одном турнире - отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Двое наших игроков забили по три гола. В то время как Афран Исмайлов забил все три гола в отборочных матчах чемпионата мира 2018 года, Вагиф Джавадов отличился дважды в отборе на ЧМ-2010 и один раз - в отборе на ЧМ-2014.

Четыре наши игрока отличились по два раза. В отличие от Вадима Васильева (ЧМ-2002), Эльвина Мамедова (ЧМ-2010) и Руслана Абышова (ЧМ-2014), Рашад Садыхов забивал голы в разные периоды (ЧМ-2006, ЧМ-2018). Свой второй гол он забил ровно через 13 лет после первого. Впервые он отличился в 2004 году, а второй раз - 4 сентября 2017 года. Садыхов, забивший гол на 55-й минуте первого матча отборочного турнира чемпионата мира 2006 года (Азербайджан - Уэльс, 1:1), стал автором единственного гола нашей команды в отборочном цикле того чемпионата мира.

15 наших футболистов - Видади Рзаев, Назим Сулейманов, Вячеслав Лычкин, Заур Тагизаде, Фаррух Исмайлов, Рауф Алиев, Махир Шукюров, Руфат Дадашов, Рахид Амиргулиев, Руслан Гурбанов, Максим Медведев, Дмитрий Назаров, Араз Абдуллаев, Рамиль Шейдаев и Азер Салахлы - в отборочных стадиях к чемпионатуь мира забили по одному голу.

Последний гол забил Азер Салахлы на 82-й минуте домашнего матча с Люксембургом, проигранного со счетом 1:3 11 ноября 2021 года. Это был последний матч нашей сборной в отборочном цикле чемпионата мира.