В Баку усилился ветер.

Как передает Day.Az, об этом говорится сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, на территории Азербайджана сохраняется устойчивая погода без осадков. В Баку и на Абшеронском полуострове юго-восточный ветер усилился до 15 м/с.

Температура воздуха в столице и на полуострове достигла 7° тепла, в Нахчыванской АР - 9°, в равнинных районах - 5° выше нуля, а в горной местности зафиксированы морозы до 7°.