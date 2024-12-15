https://news.day.az/society/1715510.html В Баку усилился ветер На территории Азербайджана наблюдается стабильная погода без осадков. Как передает Day.Az, об этом говорится сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии. Согласно информации на 13:30, порывы юго-восточного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигли 15 м/с.
В Баку усилился ветер
В Баку усилился ветер.
Как передает Day.Az, об этом говорится сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, на территории Азербайджана сохраняется устойчивая погода без осадков. В Баку и на Абшеронском полуострове юго-восточный ветер усилился до 15 м/с.
Температура воздуха в столице и на полуострове достигла 7° тепла, в Нахчыванской АР - 9°, в равнинных районах - 5° выше нуля, а в горной местности зафиксированы морозы до 7°.
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