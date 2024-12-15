Волны разрубили пополам российский танкер

Волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212" возле берегов Керчи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212", который перевозил четыре тонны мазута. В результате инцидента в море оказалось 15 членов экипажа.

В настоящее время на месте крушения проводится спасательная операция. Так, с прибывшего буксира пытаются поднять на борт упавших в воду моряков.

"Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом "Волгонефть-212" с припиской в порту Санкт-Петербурга", - в свою очередь, заявил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах.