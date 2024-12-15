https://news.day.az/world/1715509.html Волны разрубили пополам российский танкер - ВИДЕО Волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212" возле берегов Керчи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212", который перевозил четыре тонны мазута. В результате инцидента в море оказалось 15 членов экипажа. В настоящее время на месте крушения проводится спасательная операция.
Волны разрубили пополам российский танкер - ВИДЕО
Волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212" возле берегов Керчи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212", который перевозил четыре тонны мазута. В результате инцидента в море оказалось 15 членов экипажа.
В настоящее время на месте крушения проводится спасательная операция. Так, с прибывшего буксира пытаются поднять на борт упавших в воду моряков.
"Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом "Волгонефть-212" с припиской в порту Санкт-Петербурга", - в свою очередь, заявил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре