https://news.day.az/world/1715465.html Американцы пытались сбить НЛО с помощью стрелкового оружия - ВИДЕО Американцы начали пытаться сбить НЛО над Нью-Джерси с помощью стрелкового оружия. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Недавно сообщалось, что неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США.
Американцы пытались сбить НЛО с помощью стрелкового оружия - ВИДЕО
Американцы начали пытаться сбить НЛО над Нью-Джерси с помощью стрелкового оружия.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Недавно сообщалось, что неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США.
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