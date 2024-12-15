Американцы пытались сбить НЛО с помощью стрелкового оружия

Американцы начали пытаться сбить НЛО над Нью-Джерси с помощью стрелкового оружия.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Недавно сообщалось, что неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США.