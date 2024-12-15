https://news.day.az/world/1715513.html Армянин устроил теракт в Украине - есть погибший и раненые Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в совершении теракта в Днепре. Выяснилось, что он житель Днепропетровской области армянского происхождения. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Армянин устроил теракт в Украине - есть погибший и раненые
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в совершении теракта в Днепре. Выяснилось, что он житель Днепропетровской области армянского происхождения.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным источников, подозреваемым оказался Рубен Восканян. Предполагается, что именно он привел в действие самодельную взрывчатку возле здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Днепре.
В результате взрыва погиб один человек, двое полицейских пострадали.
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