Армянин устроил теракт в Украине

- есть погибший и раненые

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала мужчину, подозреваемого в совершении теракта в Днепре. Выяснилось, что он житель Днепропетровской области армянского происхождения.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, подозреваемым оказался Рубен Восканян. Предполагается, что именно он привел в действие самодельную взрывчатку возле здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Днепре.

В результате взрыва погиб один человек, двое полицейских пострадали.