Анкара ждет от США пересмотра их позиции по РПК

Турция ожидает от США пересмотра их позиции, касающейся Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и отношений с ней, ввиду новых условий в Сирии. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До настоящего времени у США было определенное отношение к Сирии, но обстановка изменилась. Теперь всем придется принять новую реальность, хотят они этого или нет. Фактически Дейр-эз-Зор, один из основных источников дохода РПК и СНС (курдские "Силы народной самообороны", аффилированы с РПК и запрещены в Турции - прим. ТАСС) и главный нефтяной регион, перешел под контроль оппозиции. В настоящее время террористическая организация РПК лишилась этого источника дохода, и она испытывает серьезные финансовые проблемы, - приводит слова Гюлера телеканал TRT. - Ни сирийский народ, ни новая администрация, ни мы не можем позволить террористической организации РПК создать себе пространство для деятельности. Нашим приоритетом является ликвидация РПК. Мы ясно передали это нашим американским друзьям. Мы ожидаем, что они пересмотрят свои позиции".

Министр пояснил, что, судя по недавним заявлениям главаря сирийского ответвления РПК Ферхата Абди Шахина, организация пытается спастись в новых условиях в Сирии. Он, по словам Гюлера, сказал, что формирования пытаются договориться с новой сирийской администрацией, что "никакой флаг, кроме нового сирийского флага, не будет развеваться в тех районах, где они присутствуют в Сирии".

"Это говорит о том, что террористическая организация стремится спасти себя в эту новую эпоху. Но РПК и СНС в Сирии рано или поздно будут ликвидированы. И новые власти Сирии, и мы хотим этого. Члены организации, прибывшие из-за пределов Сирии, покинут ее, а члены группировки из Сирии сложат оружие. У нас нет проблем с нашими курдскими братьями из Сирии и Ирака, проблемы только с террористами", - заключил Гюлер.