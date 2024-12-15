Франция пытается дестабилизировать Алжир

МИД Алжира вызвал французского посла Стефана Ромате из-за опасений относительно причастности французской разведки к действиям, направленным на дестабилизацию Алжира.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, причиной стала информация, озвученная правительственной газетой El Moudjahid, о причастности французских спецслужб к планам дестабилизации ситуации в Алжире.

Отношения между двумя странами ухудшились на фоне поддержки Францией марокканского плана по урегулированию конфликта в Западной Сахаре, который Алжир считает спорным.

Этот инцидент свидетельствует о серьёзном обострении алжиро-французских отношений, что подтверждается дипломатическими источниками, подчеркивающими серьёзность сложившейся ситуации.