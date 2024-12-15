Сколько будет выделено на образование, здравоохранение и соцзащиту?

Изменился объем средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана следующего года на образование, здравоохранение, социальную защиту и социальное обеспечение.

Как сообщает Day.Az, согласно принятому Милли Меджлисом в первом и втором чтении законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", на образование было предусмотрено выделить 4 млрд. 946 млн. 73 тыс. 190 манатов, на здравоохранение -1 млрд. 999 млн. 438 тыс. 359 манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 млрд. 811 млн. 769 тыс. 907 манатов.

Согласно проекту, представленному в парламент в третьем чтении, на образование будет выделено 4 млрд. 937 млн. 283 тыс. 246 манатов, на здравоохранение - 1 млрд. 993 млн. 578 тыс. 359 манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 млрд. 751 млн. 730 тыс. 807 манатов.