https://news.day.az/world/1715620.html Премьер-министр Кыргызстана освобожден от должности Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о снятии Акылбека Жапарова с должности председателя Кабинета министров республики. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы кыргызского государства, указ также касается освобождения Жапарова от поста руководителя Администрации президента Кыргызстана, передает Day.Az.
Премьер-министр Кыргызстана освобожден от должности
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о снятии Акылбека Жапарова с должности председателя Кабинета министров республики.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы кыргызского государства, указ также касается освобождения Жапарова от поста руководителя Администрации президента Кыргызстана, передает Day.Az.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя Кабинета министров, а также руководителя Администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
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