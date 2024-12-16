Усилилась скорость ветра в Баку и на Абшероне

Обнародованы данные о текущей погоде.

Как сообщает Day.Az, по состоянию на 9:00 16 декабря, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, осадков в основном не наблюдается. В связи с желтым предупреждением, юго-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 21 м/с, в Гобустане - до 16 м/с.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса тепла, в низменных районах - до 4 градусов, в Нахичеванской АР - до 8, а в горных районах - до 8 градусов мороза.