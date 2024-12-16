https://news.day.az/society/1715628.html Усилилась скорость ветра в Баку и на Абшероне Обнародованы данные о текущей погоде. Как сообщает Day.Az, по состоянию на 9:00 16 декабря, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, осадков в основном не наблюдается. В связи с желтым предупреждением, юго-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 21 м/с, в Гобустане - до 16 м/с.
Усилилась скорость ветра в Баку и на Абшероне
Обнародованы данные о текущей погоде.
Как сообщает Day.Az, по состоянию на 9:00 16 декабря, согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, осадков в основном не наблюдается. В связи с желтым предупреждением, юго-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 21 м/с, в Гобустане - до 16 м/с.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса тепла, в низменных районах - до 4 градусов, в Нахичеванской АР - до 8, а в горных районах - до 8 градусов мороза.
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