Названы доходы и расходы Госфонда социальной защиты Азербайджана на 2025 год

На заседании Милли Меджлиса началось обсуждение законопроекта Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год" (третье чтение).

Как сообщает в понедельник Day.Az, расходы Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана на 2025 год утверждены в размере 7 миллиардов 676,4 миллиона манатов.

Источник финансирования этих расходов включает:

Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2025 год, составившие 7 миллиардов 617,4 миллиона манатов;

59 миллиардов 20 миллионов манатов, направленных на финансирование расходов 2025 года из резерва Государственного фонда социальной защиты, сформированного на 1 января 2025 года.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.