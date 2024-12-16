В Баку состоялась международная конференция "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год"

В Баку состоялась церемония открытия международной конференции "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год", организованная Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA). Мероприятие собрало ведущих специалистов и представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного агентства по тестированию (ITA) и других национальных антидопинговых органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в церемонии приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева и исполнительный директор AMADA Тахмина Тагизаде. В своей речи Мариана Василева подчеркнула важность поддержки спорта в Азербайджане и пожелала спортсменам чистых побед, а участникам конференции успехов.

Также было показано видеообращение президента WADA Витольда Баньки, в котором он отметил значимость обсуждения достижений летних Олимпийских игр Парижа-2024 и выразил благодарность AMADA за организацию мероприятия.

Тахмина Тагизаде рассказала о результатах работы агентства за прошедший год, отметив, что было проведено более 1000 тестов и обучено более 2000 участников. Она подчеркнула, что мероприятие служит платформой для анализа прошедшего олимпийского года и обсуждения дальнейших шагов в борьбе с допингом в спорте.

После вступительных слов началось первое заседание международной конференции.