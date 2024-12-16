Названа дата объявления решения по учетной ставке ЦБ Азербайджана

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 18 декабря объявит новое решение по параметрам процентного коридора.

Как сообщает Day.Az в понедельник, это указано в заявлении ЦБА о ключевых направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Напоминаем, что 1 ноября ЦБА принял решение оставить учетную ставку на уровне 7,25 процента, не изменив верхний и нижний пределы процентного коридора, которые составляют 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.