https://news.day.az/economy/1715622.html Названа дата объявления решения по учетной ставке ЦБ Азербайджана Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 18 декабря объявит новое решение по параметрам процентного коридора. Как сообщает Day.Az в понедельник, это указано в заявлении ЦБА о ключевых направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.
Названа дата объявления решения по учетной ставке ЦБ Азербайджана
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 18 декабря объявит новое решение по параметрам процентного коридора.
Как сообщает Day.Az в понедельник, это указано в заявлении ЦБА о ключевых направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.
Напоминаем, что 1 ноября ЦБА принял решение оставить учетную ставку на уровне 7,25 процента, не изменив верхний и нижний пределы процентного коридора, которые составляют 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.
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