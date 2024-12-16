Милли Меджлис принял госбюджет Азербайджана на 2025 год

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение и принят законопроект Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Как сообщает Day.Az, после изменений доходы и расходы государственного и сводного бюджетов на 2025 год увеличиваются на 40,0 миллионов манатов, то есть доходы государственного бюджета составят 38 миллиардов 356 миллионов манатов, расходы - 41 миллиард 407 миллионов 600 тысяч манатов, доходы сводного бюджета составят 43 миллиарда 950 миллионов 500 тысяч манатов, расходы - 47 миллиардов 629 миллионов 400 тысяч манатов.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Недавно в Азербайджане был пересмотрен перечень единых индексов для ряда судов.