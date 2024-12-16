В Азербайджане утверждена форма "Знак отличия" в пассажирских перевозках

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила формы "Знак отличия", "Знак особого отличия" и "Заявление на получение знака отличия".

Как сообщает в понедельник Day.Az, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подписал соответствующее решение.

Утверждена форма "Знак отличия" для налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси и автобусами.

Также утверждена форма "Знака особого отличия" для перевозки работников с целью обеспечения их предпринимательской деятельности автобусами и легковыми автомобилями, находящимися в собственности налогоплательщиков, а также для перевозки принадлежащих им грузов с целью обеспечения предпринимательской деятельности автомобильным транспортом.

Согласно информации, юридическому отделу министерства поручено в течение трех дней представить новое решение в министерство юстиции Азербайджана для включения в Государственный реестр правовых актов.

Решение вступает в силу с момента его публикации в электронной версии Государственного реестра правовых актов Азербайджанской Республики.