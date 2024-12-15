Андраника Миграняна не пустили в Армению

Политологу Андранику Миграняну не дали въехать в Армению из аэропорта "Звартноц".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Мигранян прилетел в Армению, "чтобы посетить могилы родителей".

В аэропорту Миграняну заявили, что ему запрещен въезд в Армению.

Мигранян - политолог, регулярно выступающий в российских СМИ по вопросам внешней политики РФ.

Ну, вот и он допрыгался со своей риторикой. Наверняка, все помнят его выступления на российских каналах, где он агитировал за "арцах" до победного конца. Все закончилось раз и навсегда.

Ранее в список нежелательных лиц в Армении был включен проармянский пропагандист Константин Затулин. В список нежелательных лиц в разное время попали ряд деятелей "Дашнакцутюн", в том числе один из руководителей отделения партии во Франции Мурад Папазян.