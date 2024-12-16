"Мы довольны деятельностью Федерации шахмат Азербайджана"

В Федерации шахмат Азербайджана (ФША) состоялось мероприятие, посвященное итогам года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ФША Махир Мамедов и первый вице-президент организации Фаиг Гасанов.

Первый вице-президент ФША отметил проведенные в течение года соревнования и подчеркнул, что все чемпионаты Азербайджана были организованы на высоком уровне. Он отметил, что в Азербайджане прошли международные турниры, посвященные 100-летию ФИДЕ, а также первый турнир памяти Вугара Гашимова в Шуше. Основным международным соревнованием года была Олимпиада, где нашу мужскую сборную представляли молодые шахматисты, что, по его мнению, оказалось правильным решением. На Олимпиаде они заняли восьмое место. К сожалению, шахматисткам не удалось занять более высокое место, хотя такой шанс был.

Президент ФША добавил, что год оказался неудачным для детских шахмат, а выступление на Олимпиаде тоже не было успешным. Он отметил, что успех Ульвии Фаталиевой, ставшей чемпионкой Европы, сделал год ярким, и что в будущем будут внедряться нововведения. Также он подчеркнул важность участия всех шахматистов в чемпионате Азербайджана с Нового года.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что год был насыщенным и продуктивным для азербайджанских шахматистов, несмотря на то, что не всегда бывают хорошие результаты. Он подчеркнул, что победа Ульвии Фаталиевой на чемпионате Европы была историческим достижением и результатом многолетней работы. Гаибов также отметил важность работы федерации и государственную поддержку шахматного спорта во всех регионах Азербайджана. Он выразил уверенность, что хорошие результаты будут продолжаться.

После этого был продемонстрирован видеоролик о достижениях азербайджанских шахматистов на международных турнирах. Ульвия Фаталиева, ставшая первой чемпионкой Европы среди женщин в истории азербайджанских шахмат, Аян Аллахвердиева, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира среди девушек до 20 лет, а также Вугар Манафов и Эльмар Атакишиев, занявшие первые места в турнирах по быстрым шахматам и второе место в блиц-соревнованиях на Европейской универсиаде, были награждены почетными грамотами и денежными премиями.