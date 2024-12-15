Автомобиль упал в овраг

В селе Учгюн Губинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Lexus съехал с дороги и опрокинулся в овраг. В результате один человек погиб, двое получили тяжелые травмы.

Проводится расследование.