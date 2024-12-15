https://news.day.az/society/1715585.html Автомобиль упал в овраг - есть погибший и раненые В селе Учгюн Губинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Lexus съехал с дороги и опрокинулся в овраг. В результате один человек погиб, двое получили тяжелые травмы. Проводится расследование.
Автомобиль упал в овраг - есть погибший и раненые
В селе Учгюн Губинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Lexus съехал с дороги и опрокинулся в овраг. В результате один человек погиб, двое получили тяжелые травмы.
Проводится расследование.
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