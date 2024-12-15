"Шеки" вернулся из Губы с победой

Сегодня завершился шестой тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последнем матче тура "Губа" приняла "Шеки".

В матче группы B хозяева поля сумели оказать сопротивление сопернику до большого перерыва. "Шеки", взявший верх в третьем периоде, одержал уверенную победу. Эта победа вывела "Шеки" на второе место.

Азербайджанская баскетбольная лига

Шестой тур
Группа B
15 декабря
"Губа" - "Шеки" - 68:90 (17:25, 21:15, 10:22, 20:28)

16.00
Шекинский ОСК

1

Гянджа

6

5

1

513-427

11

2

Шеки

6

4

2

539-458

10

3

Орду

6

4

2

550-483

10

4

Губа

6

2

4

492-514

8

5

Лянкяран

6

2

4

439-517

8

6

Сумгайыт

6

1

6

461-552

6

Отметим, что в предыдущих матчах "Нахчыван" победил "Нефтчи" (83:72), "Сабах" - "Серхедчи" (67:64), "Орду" - "Сумгайыт" (115:81), "Гянджа" - "Лянкяран" - (94:66), а "Абшерон" - НТД (89:75).