"Шеки" вернулся из Губы с победой

Сегодня завершился шестой тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последнем матче тура "Губа" приняла "Шеки".

В матче группы B хозяева поля сумели оказать сопротивление сопернику до большого перерыва. "Шеки", взявший верх в третьем периоде, одержал уверенную победу. Эта победа вывела "Шеки" на второе место.

Азербайджанская баскетбольная лига

Шестой тур

Группа B

15 декабря

"Губа" - "Шеки" - 68:90 (17:25, 21:15, 10:22, 20:28)

16.00

Шекинский ОСК

1 Гянджа 6 5 1 513-427 11 2 Шеки 6 4 2 539-458 10 3 Орду 6 4 2 550-483 10 4 Губа 6 2 4 492-514 8 5 Лянкяран 6 2 4 439-517 8 6 Сумгайыт 6 1 6 461-552 6

Отметим, что в предыдущих матчах "Нахчыван" победил "Нефтчи" (83:72), "Сабах" - "Серхедчи" (67:64), "Орду" - "Сумгайыт" (115:81), "Гянджа" - "Лянкяран" - (94:66), а "Абшерон" - НТД (89:75).