"Шеки" вернулся из Губы с победой
Сегодня завершился шестой тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последнем матче тура "Губа" приняла "Шеки".
В матче группы B хозяева поля сумели оказать сопротивление сопернику до большого перерыва. "Шеки", взявший верх в третьем периоде, одержал уверенную победу. Эта победа вывела "Шеки" на второе место.
Азербайджанская баскетбольная лига
Шестой тур
Группа B
15 декабря
"Губа" - "Шеки" - 68:90 (17:25, 21:15, 10:22, 20:28)
16.00
Шекинский ОСК
|
1
|
Гянджа
|
6
|
5
|
1
|
513-427
|
11
|
2
|
Шеки
|
6
|
4
|
2
|
539-458
|
10
|
3
|
Орду
|
6
|
4
|
2
|
550-483
|
10
|
4
|
Губа
|
6
|
2
|
4
|
492-514
|
8
|
5
|
Лянкяран
|
6
|
2
|
4
|
439-517
|
8
|
6
|
Сумгайыт
|
6
|
1
|
6
|
461-552
|
6
Отметим, что в предыдущих матчах "Нахчыван" победил "Нефтчи" (83:72), "Сабах" - "Серхедчи" (67:64), "Орду" - "Сумгайыт" (115:81), "Гянджа" - "Лянкяран" - (94:66), а "Абшерон" - НТД (89:75).
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