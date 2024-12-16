Эрдоган спел песню "Sarı Gəlin"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил город Эрзурум, где принял участие в программе "Встреча с молодежью". Мероприятие прошло в центре "Bilim Эрзурум" и собрало большое количество молодых людей, которые получили возможность лично встретиться с президентом.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии также выступил известный певец Ферхат Гёчер, исполнивший знаменитую песню "Sarı Gəlin". В момент его выступления Реджеп Тайип Эрдоган присоединился к исполнителю и вместе с ним спел эту песню. Этот эпизод вызвал большой интерес участников и стал резонансным в социальных сетях.

Кроме того, Эрдоган исполнил хит покойного турецкого рок-музыканта Барыша Акарсу "Islak Islak". Во время программы он активно общался с молодежью, отвечал на их вопросы и делился рекомендациями о достижении целей в будущем.