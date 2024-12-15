В последние дни администрация Байдена, помимо того, что совершает серьезные политические промахи, начала предпринимать и неадекватные шаги в отношении Азербайджана. Тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен в своем последнем заявлении предвзято раскритиковал Азербайджан и дошел до того, что испортил отношения между двумя государствами, в целом свидетельствует о неправильной политике демократов.

Неслучайно все это не осталось незамеченным для экспертов, наблюдающих за регионом из-за рубежа. Многие эксперты в своих комментариях заявляют, что демократы, доживающие последние дни в США, предпринимают такие шаги, чтобы испортить все отношения. В целом администрация Байдена отмечает кульминацию своего провала за последние четыре года.

Питер Тейс, американский политический обозреватель и независимый аналитик, комментируя заявление Блинкена, сказал в интервью Azernews, что авторитет и имидж Америки стремительно упали до ужасного уровня.

"Недавнее заявление, сделанное уходящим беспомощным госсекретарем Энтони Блинкеном, обвиняющим Азербайджан в "притеснении СМИ и гражданского общества", является прекрасной иллюстрацией того, насколько конфронтационной была внешняя политика Байдена за последние четыре года. Она не похожа ни на одну другую предыдущую администрацию США - демократы продемонстрировали, насколько предвзятыми, конфронтационными, воинственными и безнравственными они стали, защищая интересы Америки за рубежом"", - сказал Тейс.

По его словам, четыре жестоких года Джо Байдена, превратившего Министерство юстиции в оружие для преследования Дональда Трампа, - это просто позор и стыд.

Тейс считает, что прогресс в отношениях США и Азербайджана гораздо более перспективен под руководством Трампа, поскольку это может привнести свежую атмосферу на Южный Кавказ и за его пределы.

"Стратегическое партнерство между Турецкой Республикой и Соединенными Штатами является основой успешного двустороннего сотрудничества между Баку и Вашингтоном. Приходящая администрация Трампа-Вэнса будет особенно сосредоточена на укреплении своего партнерства и экономического диалога с Анкарой и Баку. Назначение президентом Дональдом Трампом Марко Рубио на пост 72-го госсекретаря США является историческим моментом в реализации американской внешней политики в Евразии. Некоторые, такие как Ричард Хаас, утверждают: "Турция может быть союзником, но она не партнер"; правда в том, что Турция является важнейшим партнером Вашингтона в Евразии и в НАТО. После принятия присяги Марко Рубио отправится в свой первый официальный визит за границу в качестве госсекретаря в Турцию и, как ожидается, совершит официальный визит в Баку в течение своего первого года пребывания в должности", - сказал аналитик.

По его мнению, в отличие от глубоко поляризованной администрации Байдена-Харрис, которая оставила глубокие ошибки и враждебную обстановку в Вашингтоне, г-н Рубио и его правая рука Кристофер Ландау будут особенно сосредоточены на укреплении альянсов с Баку-Азербайджаном и с Турцией, главным источником баланса сил в Евразии.

Кроме того, Вашингтон будет и дальше улучшать свое двустороннее партнерство с Анкарой, поскольку другие заинтересованные стороны с масштабными геополитическими гамбитами ставят под угрозу региональную безопасность и морские торговые коридоры.

Что касается недавней позиции уходящей администрации Байдена в отношении Баку и заявлений о "политических заключенных", Питер Тейс подчеркнул, что администрация хочет навредить давним отношениям между Баку и Вашингтоном. Подстрекательские высказывания Блинкена в адрес Азербайджана и призывы освободить преступников: Руфата Сафарова и Севиндж Вагифгызы, являются тщетной попыткой отвлечь внимание общественности от грязных деловых сделок, которые ведут приспешники Байдена с подстрекателями войны в Европе. Администрация хочет увести внимание от недавнего вопиющего помилования Хантера Байден".

"Вашингтон должен установить высокий уровень диалога и политического сотрудничества с Баку и Анкарой, чтобы обеспечить более мирную и процветающую среду в высококонкурентном, чувствительном и хрупком трансатлантическом сообществе и геополитическом ландшафте", - заключил Тейс.