ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в связи с сильным ветром

Национальная служба гидрометеорологии объявила оранжевый и желтый уровни погодной опасности из-за ожидаемой 16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах сильного ветра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Службу, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гахе, Балакене, Шамкире, Шабране, Сиязане, Товузе, Гяндже, Горанбое, Нафталане, Гядабейе, Дашкесане, Саатлы, Сабирабаде, Гаджигабуле, Губе, Гусаре, Гобустане, Шамахе, Огузе, Габале, Исмаиллы, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Сальяне, Ширване, Нефтчале, Хызы, Хачмазе, согласно желтому предупреждению, ожидается юго-западный ветер с порывами 13,9 - 20,7 м/с.

В Шеки, Загатале, Мингячевире, согласно оранжевому предупреждению, ожидается западный ветер с порывами 20-28 м/с.