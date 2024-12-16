Права человека по-армянски и фарс ПАСЕ

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении прошло заседание Комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Мероприятие было приурочено к 9 декабря - дню принятия Конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него" и 10 декабря - Дню защиты прав человека. Раз в году комитеты ПАСЕ имеют право провести заседание где-то вдали от Франции, где располагается штаб-квартира Ассамблеи. И в 2024-м, когда политика Парламентской Ассамблеи в отношении Азербайджана перешла все границы приличий, местом проведения мероприятия была выбрана Армения. Это было ожидаемо.

Кстати, 10 декабря не только День прав человека, но и дата незаконного "референдума", проведенного в 1991 году в Карабахе сепаратистами под управлением эмиссаров из Еревана. Так что заседание комитета ПАСЕ пришлось очень кстати, и обсуждаемые вопросы прямо-таки согрели армянскую душу.

Если подходить к вопросу объективно, то, конечно, странно проводить заседание такой комиссии в Армении, да еще приурочивать его к подобным датам. Армения, на совести которой многочисленные преступления, подпадающие под понятие геноцида, записалась в авангард борьбы с геноцидами, хотя это страна, где о правах человека ничего не знают в принципе. Права человека там ограничиваются лишь правами армян, которым все должны.

То, что обеспечение интересов террористов, диверсантов и сепаратистов, армян, претендующих на земли Азербайджана, обсуждались в нынешнем Ереване, построенном на месте уничтоженного азербайджанского Иревана, придавало мероприятию особую пикантность. Только представьте остроту момента - записываешь в очередной отчет "этнические чистки армян", находясь на земле, откуда было насильственно изгнано коренное, азербайджанское население.

Недавно в ООН впервые на международном уровне армянской стороне был задан вопрос о том, почему в Армении нет ни одного азербайджанца. Армянский замминистра не смог на него внятно ответить. За 35 лет конфликта и оккупации никто ни разу не задал Еревану подобного вопроса, и замминистра не был к нему готов. Между тем, миру хорошо известно, что Армения виновна в этнических чистках сотен тысяч азербайджанцев и геноциде. Но в "демократическом мире" принято говорить о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией только в контексте войны 2020 года, оставляя в стороне тридцать лет армянского варварства и зверств. Комитет по правам человека ПАСЕ вряд ли поинтересовался вопиющим фактом моноэтничности Армении. Моноэтничность, тем более на Кавказе явление неестественное и может быть достигнута только искусственным и насильственным путем. Но ПАСЕ и прочие покровительствующие армянам структуры считают это внутренним делом Армении. Зато на заседании в Ереване обсуждались внутренние дела Азербайджана, а именно, право на возвращение армян в Карабах. И, конечно же, при этом ни слова не говорилось о праве азербайджанцев на возвращение в Армению. Это была эдакая демонстрация, вызов, брошенный Азербайджану, с которым ПАСЕ умудрилась обрушить отношения.

О содержании заседания комитета ПАСЕ в Ереване детальной информации нет. Как пояснил для журналистов председатель комиссии по государственно-правовым вопросам армянского парламента Владимир Варданян, заседания комитетов ПАСЕ, в отличие от пленарных заседаний, проводятся в закрытом формате. Речь идет о подготовленных отчетах, которые обсуждаются в комитетах и должны быть приняты на пленарных заседаниях. Поднятые вопросы также поднимаются по ряду докладов и принимаются ПАСЕ. Одним словом, на ближайших пленарных заседаниях ПАСЕ будут вынесены на голосование очередные документы против Азербайджана. После лишения мандата азербайджанской делегации, обсуждать и принимать подобные бумажки можно в условиях полного комфорта.

В пояснениях для СМИ Варданян высказал одну любопытную мысль, попытавшись объяснить, почему ПАСЕ все заседает и заседает, а пользы от давления на Баку никакой. Он заявил, что на заседании комитета обсуждались "правовые и гуманитарные последствия военной операции Азербайджана в Карабахе. Но требовать от ПАСЕ действий, которые выходят за рамки ее мандата, или которые невозможно осуществить, будет неэффективно".

ПАСЕ действительно сделала все, что могла, приняла массу ничего не значащих резолюций и заявлений, требуя возвращения армян в Карабах и освобождения сепаратистских главарей и военных преступников, трогательно называющихся "военнопленными". Ассамблея требовала освобождения рубиков и араиков немедленно. Большего она сделать не в состоянии, потому что здесь проходит граница ее полномочий. Никакая международная организация не имеет юридического права вмешиваться в дела судебной системы суверенного государства и в его внутренние дела. И Варданяну пришлось это признать. Единственная радость для армянской стороны - это приостановка полномочий азербайджанской делегации, о чем он поспешил напомнить журналистам, чтобы как-то сгладить горькое послевкусие своих откровений.

Отметим, что ПАСЕ неоднократно выступала с резолюциями и заявлениями в поддержку армянских интересов. Особенно активизировались приступы армянофилии после антитеррористической операции сентября 2020 года. Гневные резолюции следовали одна за другой. До этого Ассамблея в резолюции от июня 2023 года настойчиво требовала отдать армянам Лачинскую дорогу для продолжения беспредела, прекратить "блокаду" и вступить в диалог с сепаратистами в рамках "международного механизма". В Армении с восторгом комментировали этот документ, считая его важным событием и радуясь тому, что были провалены правки, предложенные азербайджанской делегацией. Через несколько месяцев Лачинская дорога действительно открылась для армян, но только для передвижения в один конец. И не последнюю роль в таком исходе сыграли резолюции ПАСЕ, Европарламента и прочих радетелей за интересы армян. Та же ПАСЕ должна была не превращаться в рупор армянства, а постараться подойти к вопросу объективно и с позиций международного права. Потому что Азербайджан очень хорошо знает свои права и никогда не пересекает границ. Поэтому требования Парламентской Ассамблеи Совета Европы повисают в воздухе и служат лишь источником временного удовлетворения для армянской стороны.

И, кстати, не Армении обижаться на недееспособность ПАСЕ. Ведь, как ни странно, была пара случаев, когда в европейских структурах неожиданно принимали объективные документы, но армянская сторона никогда не задумывалась об их выполнении.

Так, в резолюции № 1416 от 25 января 2005 года под названием "О конфликте в Нагорно-Карабахском регионе, решением которого занимается Минская Конференция ОБСЕ", указывалось, что "значительная часть территории Азербайджана по-прежнему оккупирована армянскими силами, а Нагорно-Карабахский регион все еще контролируется силами сепаратистов". ПАСЕ "ссылалась на Резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) Совета Безопасности ООН и настоятельно призывала соответствующие стороны соблюдать их и в частности воздерживаться от любых враждебных актов и вывести вооруженные силы со всех оккупированных территорий".

Не поверите, но в мае 2010 года Европарламентом (!) была принята резолюция "Требования к стратегии Европейского Союза по Южному Кавказу". В ней звучало беспокойство по поводу "изгнания сотен тысяч людей из своих домов" и высказывалось требование о "выводе армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана".

В те годы Европа еще старалась беречь свой имидж и не ронять достоинства, впрягаясь в проармянские авантюры. Сегодня все изменилось, имидж и достоинство потеряны. Евроструктуры и еврочиновники выбрали сторону и перестали выглядеть нейтральными. Но даже несмотря на тома антиазербайджанских решений, ПАСЕ, ЕП и прочие не могут практически помочь своим протеже, лишь наблюдая за тем, как Азербайджан реализует свои законные права и как виртуозно решает проблемы.

"Мир реагирует на массовые преступления уже после их совершения, мы стали очевидцами этого в нашем регионе в 2023 году", - обиженно заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на проходившем в Ереване странном форуме против геноцидов. Проведение мероприятия на тему предотвращения геноцидов в Армении так же странно, как и заседания комитета по правам человека ПАСЕ.

Но с Мирзояном согласимся. Действительно, мир реагирует на массовые преступления поздно, а часто вообще не реагирует. Если бы еще в конце 80-х годов прошлого века мир отреагировал на жестокие этнические чистки азербайджанцев в Армении, если бы он принял меры к агрессору в начале 90-х, осудил устроителей геноцида в Ходжалы, говорил бы с высоких трибун о беспрецедентном варварстве и вандализме армян на оккупированных территориях Азербайджана, то событий 2023 года могло бы и не быть.

В заключение напомним, что 10 декабря связано не только с днем прав человека и "референдумом" сепаратистов, но с еще одним событием. Не просто важным, а важнейшим для настоящего и будущего этого региона и делающим бессмысленными все обсуждения, заседания и резолюции. 10 декабря 2020 года в Баку прошел Парад Победы. И как бы армянам с их группой поддержки не хотелось делать акцент на чем-то ином, именно этот фактор следует учитывать, потому что он будет определять судьбу армянской государственности. А не обесцененные многоликостью европейской политики дни прав человека и не униженное армянской возней понятие "геноцид".