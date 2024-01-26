Наказание без преступления – из чего выросло «дело Азербайджана»

Автор: Лейла Таривердиева

Навоз как критерий европейской демократии. С этой фразы вполне можно начать статью. И в данном случае это не будет оскорблением Европы или европейских ценностей. Это просто констатация факта. В настоящее время во многих странах Евросоюза начались протесты фермеров. Фермеры пригоняют в города грузовики с навозом, помоями, потрохами домашнего скота и сбрасывают на муниципальные здания и территории государственных структур. Протестуют они против проблем, возникших у них в связи с притоком в страны ЕС дешевой аграрной продукции из Украины.

Более всего стараются фермеры Франции, хотя навозные акции проходят, и не в первый раз, в Германии, а также в Нидерландах, Польше, Румынии, Испании и так далее. Но французские аграрии отличаются особым усердием. В среду, как пишут СМИ, навоз, покрышки, мусор, а также кровь со скотобойни были сброшены на ограду префектуры Ажен. И что характерно, навозная демократия стала уже традицией для этой страны. 2014 год, 2018-й, 2021-й, 2022-й, 2023-й, 2024-й... Почти что каждый год французские фермеры превращают города в отхожие места, требуя соблюдения своих прав. И не только фермеры. Вспомним, во что превратили страну "желтые жилеты", в каком состоянии оказался Париж во время протестов против пенсионной реформы. Грабеж, вандализм, насилие.

Ну и что, скажут нам, зато люди реализовали свое право на протест. А был ли результат? Будет ли он от нынешнего вандализма? ЕС откажется от украинской продукции или заставит Украину повысить цены до европейских? Разгромившие полстраны "желтые жилеты" и противники пенсионной реформы тоже знали, что их требования не будут выполнены. Знают об этом и фермеры. Но у них есть демократическое право превращать города в свалки экскрементов, и они его реализуют.

Когда, несмотря на все протесты и погромы, пенсионная реформа все-таки была принята и утверждена, Макрон цинично заявил, что готов смириться с непопулярностью своего решения. Потому что у него тоже есть права, в том числе право наплевать на требования своего народа. Демократия все же...

В то время, как в европейских городах ширился навозный бунт, в Страсбурге, куда пока не проникли "ароматы" фекалий, депутаты Парламентской Ассамблее Совета Европы занимались совсем другими вопросами. Проблемы фермеров в собственных странах это мелочи, важнее "права человека" в далеком Азербайджане. Чем это закончилось, уже известно всем, и повторяться не стоит.

Возникла очень некрасивая ситуация. Как признают многие аналитики, мера, принятая к нашей стране совершенно не соответствовала ее "преступлениям". Обычно страну могут лишить права голоса или выгнать из ПАСЕ за очень серьезные проступки. Например, за военную оккупацию одной страной-членом территорий другой страны-члена структуры. За неприглашение ПАСЕ на выборы страну могут наказать, максимум, возмущенным заявлением руководства Ассамблеи. Как это называлось в советское время - поставить на вид. Это даже не выговор с занесением в личное дело. В любом случае, нежелание Баку приглашать к наблюдению ПАСЕ, или же претензии по поводу прав человека не могут служить основанием для изгнания национальной делегации. Это крайняя мера, ноги которой растут вовсе не из вопроса прав и демократии. И что обращает на себя внимание - все было сделано с какой-то странной поспешностью.

7 февраля в Азербайджане президентские выборы. Проходят они в условиях, когда даже самые большие критики действующих властей понимают, за кого проголосует народ. Никто ничего не может противопоставить авторитету девствующего Президента, под руководством которого была разрешена тяжелейшая проблема и возвращены земли. Манипуляции карабахским вопросом уже невозможны, каналы для формирования "пятой колонны" перекрыты, а самое главное, азербайджанское общество не поддается на радикальную оппозиционную агитацию и на фантастические обещания. В течение двадцати лет было сделано немало для радикализации азербайджанского общества. В этих целях использовались и "демократические" методики, и очень опасные игры на религиозных и национальных чувствах. Однако затраты себя не оправдали. Сегодня, выплескивая желчь с трибуны ПАСЕ, противники Баку не учитывают своих провалов в прошлом. И это большая ошибка. Если не удалось разгорячить общество, когда оно было унижено и подавлено фактом оккупации своих земель, разумно ли надеяться добиться цели от народа-победителя? Достаточно познакомиться с реакцией в азербайджанском сегменте соцсетей на голосование в ПАСЕ. Пропаганда может отойти в сторону и отдыхать. В нынешних условиях рассказывать азербайджанскому обществу, какое оно "угнетенное", пытаться его разобщить и расколоть единство народа с властью - занятие несерьезное. А такие цели, несомненно, преследовали говорящие головы, выступавшие на опереточных слушаниях в Ассамблее в среду. Были пущены в ход давно не звучавшие нарративы о "правах", "политзаключенных" и тому подобном. И сделано это было за две недели до выборов. Случайность? Вряд ли.

Тем не менее, депутаты ПАСЕ вряд ли возбудились от несоответствия Азербайджана "свободному миру". Это было что-то вроде побочного продукта при утилизации навоза. Этого добра сейчас на улицах евросоюзовских городов достаточно. В Берлин еще в декабре фермеры свезли полторы тысячи тракторов и грузовиков с навозом. Возможно, это как-то посодействовало умозаключениям немецкого депутата Шваббе и его удивительной активности в шельмовании Азербайджана.

Не секрет, что главными режиссерами шоу, устроенного в ПАСЕ, были Франция и Германия. А спонсировалось все это безобразие, конечно же, армянством. Прошедшее в среду голосование было самым странным голосованием в истории ПАСЕ. Депутаты хмурили брови, слушая показания по "делу Азербайджана", и активно жали на кнопочки, голосуя. К тому моменту, когда ПА отказывала в полномочиях азербайджанской делегацией, наши депутаты уже сами приостановили эти полномочия и покинули сессию. В нормальных условиях, если обсуждались бы реальные проблемы, голосование было бы отменено. Но антиазерабйджанское шоу должно было быть доиграно до конца. Билеты распроданы, роли выучены, гонорары уплачены, значит, шоу должны состояться. Хотя бы для того, чтобы была возможность показать, как нужно расправляться с теми, кто позволяет себе не спрашивать разрешения у "старших".

Если подойти с другого ракурса, то да, Азербайджан, конечно, совершил массу непозволительных шагов. Он, не спросясь у сильных мира сего, положил конец конфликту, лишив тем самым державы возможности манипулировать регионом. Он в сентябре прошлого года перерезал в Карабахе последние ниточки, за которые дергали вешние игроки. Он не прогнулся под давлением "свободного мира", игнорируя одиозные резолюции и вердикты. А сколько "наглости" надо было иметь, чтобы отказать грозным требованиям европейцев допустить наблюдательную миссию и миссию для расследования фактов и черт знает чего еще на Лачинскую дорогу и в Карабах. Баку позволил себе прогнать с переговорной площадки Макрона и прочих посторонних личностей, да еще организовать антиколониальный фронт против Франции. Да много чего натворил Баку, и его "дело" растет и растет. Кстати, многие обратили внимание, что во время голосования 24 января в "обвинительном заключении" появилось больше обвинений, чем было оглашено депутатом Шваббе двумя днями ранее. Видимо, режиссеры-постановщики, антрепренеры и спонсоры шоу пораскинули мозгами и решили, что для вынесения сурового приговора этого будет недостаточно.

Когда происходит подобное, нужно уметь сохранять чувство юмора. Это не означает несерьезного отношения к происходящему. Мы понимаем, что случившееся в ПАСЕ это очень серьезный демарш против нашей страны. Это очень серьезный кризис. И не только между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеей. Это также кризис между Востоком и Западом. Как он будет развиваться и к чему приведет, будет видно. Сегодня с точностью можно говорить только о том, что главный проигрыш в этой ситуации выпал на Армению. Возможно, находясь в эйфории после последнего голосования, армяне еще этого не осознают. Но очень скоро побочные продукты утилизации навоза дадут о себе знать.