Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потеряла остатки доверия, которое было к ней.

Об этом в четверг в эксклюзивном интервью Trend сказала французский сенатор Натали Гуле, комментируя решение азербайджанской делегации прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ в результате сложившейся в этой структуре невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии, передает Day.Az.

"Сегодня для Европы очень печальный день, который является результатом несбалансированной политики большинства западных так называемых "демократий", которые не смогли в течение 30 лет решить проблему оккупации территорий Азербайджана Арменией", - подчеркнула она, упомянув, что Азербайджан легче обвинить, чем Армению, и это несправедливо.

Отметим, что 24 января делегация Азербайджанской Республики в ПАСЕ выступила с заявлением на заседании структуры в связи с инициативой по оспариванию ее полномочий.

"Мы рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов.

Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом.

Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

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