Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы

Азербайджана рассматривает процедуру выхода из Совета Европы в ответ на решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, официальный Баку также может отказаться признавать юрисдикцию ЕСПЧ.

Отметим, что 24 января делегация Азербайджанской Республики в ПАСЕ выступила с заявлением на заседании структуры в связи с инициативой по оспариванию ее полномочий.

"Мы рассматриваем эту инициативу как преднамеренную и неприемлемую попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и яркий пример коварных действий по подрыву функционирования демократических институтов в нашей стране. Предлагаемый отказ ратифицировать полномочия нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за его серьезные и необратимые последствия будет полностью возложена на его инициаторов.

Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом.

Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления", - говорится в частности в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!