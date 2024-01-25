Азербайджан нужен ПАСЕ гораздо больше, чем ПАСЕ Азербайджану

После окончательного разрешения карабахского конфликта Азербайджан чувствует себя намного более уверенным. Больше нет той уязвимости, которая имела место в связи с наличием незавершенного конфликта. Прежде наша дипломатия какие-то моменты глотала, не шла на обострение, потому что площадка ПАСЕ была нужна Азербайджану для представления своей позиции. Сейчас же, когда наша страна сама разрешила эту проблему и превратилась в лидера Южного Кавказа, Азербайджан нужен ПАСЕ во многих вопросах гораздо больше, чем ПАСЕ Азербайджану.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Решение азербайджанской делегации приостановить свое взаимодействие с ПАСЕ это очень серьезный демарш со стороны Азербайджана, считает доктор права.

"Считаю, что это решение носит временный характер и азербайджанская дипломатия приняла его сейчас для того, чтобы показать свою силу и говорить с ПАСЕ с позиции сильной стороны. А также чтобы предупредить негативные процессы, развивающиеся в Ассамблее с подачи некоторых депутатов. Будем откровенны, Парламентская Ассамблея Совета Европы ничего не сделала для мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и восстановления справедливости. Тем не менее, думаю, что отношения Азербайджана с ПАСЕ наладятся. А если нет, это больше будет вредить Ассамблее, чем Баку. Дело в том, что ПАСЕ, как и многие другие структуры, сегодня переживает кризис международного права. Сохранение как можно большего числа членов и недопущение выхода стран из состава организаций - такая стоит задача, чтобы предотвратить распад самих структур", - сказал Макили-Алиев.

Реальных рычагов против Азербайджана у тех европейских структур, которые сейчас демонстрируют антиазерабйджанскую позицию, нет, отметил он. Последние рычаги были утеряны после восстановления Азербайджаном своего суверенитета над всей территорией страны.Наш собеседник не считает, что имеет место усиление европейскими структурами давления на Баку. По его мнению, тут стоит говорить о другом - о том, что армяне активнее задействовали свои лоббистские группировки и силы диаспоры. Сейчас во многих выборных европейских структурах имеются депутаты, которые никак не связаны с правительствами своих государств. Большинство из них проармянски настроены, сказал доктор права.

"Да, бывают периоды их активизации, и мы сейчас попали именно в такой момент, когда многие депутаты европейских структур настроены против Азербайджана и лоббируют интересы Армении. Но это не значит, что европейские структуры усиливают давление на Баку. Это значит, что армяне через свои лоббистские структуры усиливают давление на Баку. Будет ли от этого польза Армении? Не думаю. Армения будет стараться демонстрироваться, что она принимает меры, и вот, Европа на армянской стороне. То есть все это необходимо для внутреннего дискурса. А на самом деле реальных рычагов против Азербайджана у тех европейских структур, которые сейчас демонстрируют антиазерабйджанскую позицию, попросту нет. У региональных игроков нет эффективных рычагов давления на Баку. Последние рычаги были утеряны после полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности.

Я не вижу какого-то скоордированого давления. Есть только более благоприятная для армянского лоббизма среда. Кроме того, давайте посмотрим, что эти структуры могут сделать на практике? Возьмем заявления того же Жозепа Борреля. Что они сделают - введут санкции против того, кто помогает обеспечивать энергобезопасность Европы, кто занимает очень важную позицию на стыке Востока и Запада? Для чего? Армения этого не стоит, поэтому никаких санкций и не будет", - сказал Макили-Алиев.

По его словам, никаких позитивных последствий от этих процессов для Армении не будет. Самым позитивным развитием событий для армянской стороны является мир с Азербайджаном. В этой связи обращает на себя внимание заявление Никола Пашиняна о необходимости принятия новой Конституции Армении. Есть предположение, что это делается для соответствия страны в конституционном, законодательном плане параметрам мирного процесса с Азербайджаном, отметил наш собеседник. Хотя территориальные претензии не нашли отражения в статьях армянской Конституции, а лишь подразумеваются в отсылке к содержащей их Декларации независимости, это может создать политические проблемы и после подписания мира, считает доцент Гетеборгского университета..

"Это очень серьезный фактор, который в дальнейшем может быть использован политически, в связи с чем есть предположения, что Пашинян хочет изменить Конституцию специально для этого - чтобы была возможность исключить ссылку на Декларацию независимости. Но, возможно, эти предположения лишь одна из версий. Судя по поведению Пашиняна, он хочет и дальше оставаться у власти, а такую возможность ему и его партии дает парламентская форма правления. И для него важно, как Конституция будет способствовать этому процессу.

Основными вопросами мирного процесса является то, как стороны видят делимитацию и демаркацию границ. Помимо этого важен так же вопрос открытия коммуникаций и восстановления транспортного сообщения через Западный Зангезур в Нахчыван. Это сложные для обеих сторон вопросы, и сейчас, думаю, будут предприниматься усилия для того, чтобы прийти к какому-то конструктивному соглашению. По моему мнению, позиция Армении медленно, но верно, продвигается в сторону подписания мира. Это видно по заявлениям официальных лиц, тон которых постепенно меняется. Есть вопросы, которые армянскую сторону не устраивают, но она не в том положении, чтобы акцентировать на этом внимание. Она проиграла войну, которая привела к восстановлению справедливости и территориальной целостности Азербайджана. То есть вариантов у армянской стороны мало. В конечном итоге ей все равно придется пойти на уступки и принять ту повестку, которую предлагает Азербайджан. Вопрос только в том, как быстро это произойдет и будут ли мешать этому процессу геополитические игроки. А самое главное - насколько конструктивно Армения сможет подойти к этим вопросам сама", - резюмировал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева