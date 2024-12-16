Магнитная буря накроет Землю

17 декабря, ожидается магнитная буря класса G1, относящаяся к слабым.

Как передает Day.Az, такие данные привела Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Российской академии наук.

По данным ученых, изменения в магнитосфере начнутся примерно в 14:00 по бакинскому времени. В этот момент буря достигнет своего пика, а ослабление явления прогнозируется ближе к 19:00.