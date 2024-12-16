https://news.day.az/society/1715656.html Магнитная буря накроет Землю - ДАТА 17 декабря, ожидается магнитная буря класса G1, относящаяся к слабым. Как передает Day.Az, такие данные привела Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Российской академии наук. По данным ученых, изменения в магнитосфере начнутся примерно в 14:00 по бакинскому времени.
Магнитная буря накроет Землю - ДАТА
17 декабря, ожидается магнитная буря класса G1, относящаяся к слабым.
Как передает Day.Az, такие данные привела Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Российской академии наук.
По данным ученых, изменения в магнитосфере начнутся примерно в 14:00 по бакинскому времени. В этот момент буря достигнет своего пика, а ослабление явления прогнозируется ближе к 19:00.
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