В Азербайджане вводят новые налоговые льготы

Продажа автобусов, произведенных на территории Азербайджана, а также импорт запасных частей для автобусов с целью производства на основе подтверждающего документа, будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает в понедельник Day.Az, эта мера была включена в предложенную поправку к Налоговому кодексу Азербайджана, которая обсуждалась на заседании Милли Меджлиса (парламент) страны.

Согласно проекту, продажа автобусов, произведенных в Азербайджанской Республике, а также импорт запасных частей для автобусов, предназначенных для производственных нужд юридическими лицами на основании подтверждающего документа, будут освобождены от НДС с 1 января 2025 года на срок 8 лет.

Отмечено, что одной из целей устойчивого развития Азербайджана является создание более безопасной и экологически чистой транспортной системы и сокращение выбросов в атмосферу. В этой связи в стране ведется работа по обновлению автобусного парка.

Кроме того, в распоряжении №4265 Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2024 года утверждено распределение средств из государственного бюджета 2024 года для закупки автобусов с электродвигателями для ООО BakuBus. Для этих целей предусмотрено выделение 90 миллионов манатов, с поручением закупки автобусов у поставщика, осуществляющего производство в стране. В дальнейшем планируется продолжить выделение средств на эту цель.

В Азербайджане также ведутся переговоры по заключению договоров на локальное производство электрических автобусов для обновления автобусного парка за счет отечественного производства.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.