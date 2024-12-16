Азербайджан продолжает успешно использовать общественную дипломатию для дальнейшего укрепления своего имиджа и влияния на международной арене. Важнейшей составляющей этого процесса являются культурные и профессиональные мероприятия, которые объединяют азербайджанцев за рубежом.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, 18 декабря 2024 года в Риме состоится очередное значимое событие - встреча "Культурных посланников Азербайджана". В мероприятии примут участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, министр культуры Адиль Керимли и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Италии Рашад Алиев. Оно соберет 40 деятелей культуры и искусства из 24 стран мира, в числе которых известные личности, такие как народный артист Азербайджана, дирижер Ялчин Адыгезалов, заслуженный деятель искусств Джахангир Новрузов, руководитель Ассоциации "Тогрул Нариманбеков" во Франции Асмар Нариманбекова, а также композитор Фирангиз Ализаде. В рамках встречи будет представлен фильм о культурных инициативах Азербайджана за рубежом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчёркивал важность успешной интеграции наших соотечественников в страны проживания и их активного участия в политической, экономической и культурной жизни этих государств.

"Хочу, чтобы наши соотечественники добивались ещё более высоких позиций и играли более активную роль в жизни стран своего проживания," - отмечал глава государства на IV Съезде азербайджанцев мира.

Эта стратегия приносит свои плоды. Азербайджанцы за рубежом становятся успешными учеными, врачами, артистами, предпринимателями, внося вклад не только в развитие стран проживания, но и укрепляя культурные и деловые связи с Азербайджаном. Примером тому служат профессиональные и культурные объединения, такие как Ассоциация азербайджанских врачей в Германии, съезд которой был организован Госкомитетом по делам диаспоры несколько недель назад. Подобные инициативы способствуют созданию прочных горизонтальных связей между представителями бизнеса, науки, искусства и других сфер.

Общественная дипломатия через культуру

Культура - один из самых эффективных инструментов общественной дипломатии. Проведение мероприятий, подобных встрече в Риме, способствует продвижению национального наследия Азербайджана, его искусства, музыки и литературы. Подобные события также формируют положительный образ страны за рубежом, привлекая внимание к её туристическому потенциалу и достижениям в различных сферах.

Фильм, который будет представлен в рамках мероприятия, акцентирует внимание на культурных инициативах, которые Азербайджан проводит за рубежом. Эти проекты демонстрируют готовность страны к открытости и диалогу, укрепляют её позиции на международной арене и вдохновляют диаспору на новые свершения.

Для эффективного взаимодействия с диаспорой Государственный комитет по работе с диаспорой также планирует создавать новые информационные ресурсы. Эти порталы станут коммуникационными центрами, предоставляя актуальную информацию о жизни диаспоры, достижениях Азербайджана, а также помогать интеграции азербайджанцев в страны проживания. Они также будут способствовать формированию профессиональных сообществ, где азербайджанцы смогут обмениваться опытом, как это успешно происходит, например, среди врачей в Германии.

Встреча "Культурных посланников Азербайджана" в Риме станет важной вехой в развитии общественной дипломатии страны. Активная азербайджанская диаспора вносит свой вклад в дальнейшее укрепление международного авторитета Азербайджана.