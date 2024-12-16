Великобритания установила дипломатический контакт с противниками Асада

Великобритания установила дипломатический контакт с сирийской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

"Мы хотим увидеть представительное, инклюзивное правительство. Мы хотим, чтобы запасы химического оружия были под контролем и не использовались, мы хотим гарантировать, что там (в Сирии) не будет продолжения насилия", - отмечается в распространенном британскими телеканалами заявлении главы Форин оффиса.

"По всем этим причинам, используя все доступные нам каналы, это дипломатические и, конечно, разведывательные каналы, мы стараемся вести дела с ХТШ в тех областях, где требуется", - добавил Лэмми.

Ранее власти королевства пообещали обсудить возможность пересмотра статуса сирийской исламистской группировки. На сайте МВД Великобритании говорится, что, согласно постановлению правительства от 2017 года, "Хайат Тахрир аш-Шам" следует считать еще одним названием террористической группировки "Аль-Каида", которая была внесена в список запрещенных организаций еще в марте 2001 года. Таким образом, принадлежность к ХТШ или ее активная поддержка являются уголовным преступлением в Великобритании, что грозит тюремным заключением на срок до 14 лет.