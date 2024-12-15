Азербайджан-пространство для диалога цивилизаций: знаковый визит в Баку архиепископа Галлахера

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Баку состоялась Святая Месса III Воскресенья Адвента - особого времени церковного года, когда католики духовно готовятся к празднованию Рождества Иисуса Христа. Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер возглавил служение Святой Мессы в главном католическом храме Баку - Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Архиепископу Галлахеру сослужили апостольский префект Католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете, апостольский нунций Святого Престола в Азербайджане архиепископ Марек Сольчински, а также духовенство бакинской Церкви Непорочного зачатия. И это было более, чем значимое событие. Впрочем еще более важным было то, что случилось вчера.

Как известно, основная цель визита архиепископа Галлахера в столицу Азербайджана состояла в том, что имела место закладка фундамента новой церкви в столице Баку, посвященной Иоанну Павлу II, который, как известно, посетил Баку в мае 2002 года. Это, безусловно, было знаковое событие. Как заявил тогда общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, визиты Папы Римского в страны с широким распространением ислама, включая Азербайджан, служат миру и взаимному доверию между двумя великими мировыми религиями.

Особенно важно было то, что Иоанн Павел II посетил Аллею шехидов, где почтил память павших в борьбе за территориальную целостность и независимость Азербайджана. В целом же, именно тот визит понтифика продемонстрировал всему миру, что имеет место динамичное, прочное и эффективное сотрудничество и взаимодействие между Азербайджаном и Святым Престолом, что является важнейшим составляющим политики мультикультурализма в нашей стране.

В этой связи напомню, что в октябре 2016 года Баку посетили нынешний Папа Римский Франциск - первый выходец из Латинской Америки и первый иезуит, возглавивший католическую церковь. Он тогда отметил избранный Азербайджаном "путь сотрудничества между различными культурами и религиозными конфессиями". "Я приехал в эту страну с влюбленностью в многообразие и богатство вашей культуры, которая была создана исторически проживавшими на этой земле многочисленными народами, формировавшими совокупность опыта, ценностей и особенностей, характеризующих нынешнее общество, и способствовавшими процветанию Азербайджанского государства", - сказал он тогда, выступая на совместной с Президентом Ильхамом Алиевым встрече с представителями общественности.

Так что нынешний приезд в Баку архиепископа Галлахера, как и закладка фундамента новой церкви в столице Баку, посвященной Иоанну Павлу II, - все это звенья в прочной цепи отношений Азербайджана со Святым Престолом. И в этой связи имеет смысл напомнить про эксклюзивное интервью, которое ранее дал писателю и историку Карло Марино для изданий Faro di Rome и Eurasiaticanews специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям и первый посол Азербайджана при Святом Престоле (2005-2017) Эльчин Амирбеков.

Эльчин Амирбеков тогда напомнил, что с декабря 2022 года у нас есть специальный посол, аккредитованный при Святом Престоле с резиденцией в Риме. А еще он отметил, что Азербайджан благодарен Святому Престолу за поддержку мирной повестки дня, выдвинутой Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией. "Как вы, возможно, знаете, прямые двусторонние переговоры между нашими двумя странами по окончательному заключению мирного соглашения вступили в решающую заключительную стадию, и я здесь, чтобы подтвердить твердую приверженность Азербайджана достижению прочного, надежного и необратимого мира с Арменией", - заявил тогда Э.Амирбеков.

Это правда. С тем лишь уточнением, что не только в Армении, но и во всем христианском мире, в том числе и среди католиков могут наглядно убедиться в том, сколь большое внимание уделяется в Азербайджане религиозной толерантности. В той же макроновской Франции все факты плотного сотрудничества нашей страны со Святым Престолом обнуляют попытки ряда политиков представить Азербайджан в искаженном, негативном свете.

И совершенно прав был Эльчин Амирбеков, когда в указанном выше интервью указывал на то, что наше геостратегическое положение на перекрестке Востока и Запада и наша способность воспринимать и сохранять ценности обеих цивилизаций позволяют нам выполнять роль живого моста между различными культурами и цивилизациями. В этой связи напомню про Глобальный Бакинский саммит религиозных лидеров, который состоялся в Баку в преддверии COP29. В нем приняли участие порядка 30 лидеров светских и традиционных религий, руководителей влиятельных религиозных центров, а именно патриархов, официальных лиц Ватикана и Аль-Азхара, известных во всем мире религиозных и общественных деятелей, которые представляют различные континенты, конфессии, государственные, научные и религиозные деятели из 55 стран и 30 международных организаций. К его участникам обратились Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Глава нашего государства тогда выразил убежденность, что эффективная работа саммита религиозных лидеров еще сильнее укрепит статус

Азербайджана как страны-пространства для межцивилизационного диалога, сделает весомый вклад в Бакинский процесс межкультурного сотрудничества. И мы видим, как его слова в очередной раз подтверждаются конкретными шагами в указанном направлении. И визит в Баку архиепископа Галлахера - очередное тому подтверждение.