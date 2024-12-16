В Азербайджане ужесточают финансовые санкции к некоторым налогоплательщикам

К налогоплательщику, не представившему в установленные сроки справки о контролируемых иностранных предприятиях и операциях или указавшему в них недостоверные сведения, а также не представившему документы и информацию, предусмотренные в "Порядке установления и применения трансфертных цен", в течение 60 дней, будет применена финансовая санкция в размере 6000 манатов. Санкция будет применяться на основании решения руководителя налогового органа или его заместителя.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это предусмотрено предложенной поправкой к Налоговому кодексу Азербайджана, которая обсуждалась на заседании Милли Меджлиса.

На данный момент, согласно статье 57.4 Налогового кодекса, за аналогичные нарушения применяется финансовая санкция в размере 2000 манатов. В связи с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и с учетом необходимости повышения уровня налогового соблюдения, предлагается увеличение санкции.

Кроме того, вносится уточнение в статью Налогового кодекса, касающееся обязательства налогоплательщиков предоставлять документы и информацию, связанные с трансфертными ценами, что соответствует международной практике. Эти документы, такие как локальные и мастер-файлы, позволяют эффективно проводить аудиторские проверки и обеспечивают условия для автоматического обмена информацией с другими странами в рамках международных соглашений, участником которых является Азербайджан.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.