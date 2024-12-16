Ожидаемые расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана в 2025 году

Стали известны расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2025 год.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждался бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана.

Согласно документу, расходы фонда страхования от безработицы на 2025 год утверждаются в размере 260 миллионов 700 тысяч манатов.

Источником финансирования этих расходов являются:

- Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год - 206 миллионов 400 тысяч манатов:

- 54 миллиона 300 тысяч манатов, направленных на финансирование расходов 2025 года из резерва Фонда страхования от безработицы, созданного на 1 января 2025 года.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане вводят новые налоговые льготы.