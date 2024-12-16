В Азербайджане изменили ставки импортных и экспортных таможенных пошлин

В Азербайджане внесены изменения в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана принял соответствующее решение.

Согласно решению, предусматривается продление до конца 2027 года срока освобождения от ввозных таможенных пошлин, которые распространяются на импорт сырья и медицинских респираторов для производства медицинских масок, который истекает 31 декабря 2024 года.

Кроме того, предполагается продлить до конца 2027 года срок действия импортной таможенной пошлины (3 цента США за 1 штуку) на импорт медицинских масок, которая действует до 31 декабря 2024 года.