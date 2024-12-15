НЛО исчезло в океане у берегов США

НЛО исчезло в океане у берегов США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео предполагаемого погружения беспилотников/НЛО в океан, снятое с побережья, - широко расходится в американском сегменте соцсетей.