https://news.day.az/world/1715575.html НЛО исчезло в океане у берегов США - ВИДЕО НЛО исчезло в океане у берегов США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видео предполагаемого погружения беспилотников/НЛО в океан, снятое с побережья, - широко расходится в американском сегменте соцсетей.
НЛО исчезло в океане у берегов США - ВИДЕО
НЛО исчезло в океане у берегов США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео предполагаемого погружения беспилотников/НЛО в океан, снятое с побережья, - широко расходится в американском сегменте соцсетей.
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