https://news.day.az/world/1715593.html Жуткие последствия тропического циклона на Майотте - ТЫСЯЧИ ЖЕРТВ - ВИДЕО Жуткие последствия тропического циклона "Шидо" на Майотте. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Официальные лица во Франции: сотни людей погибли в результате циклона на французском архипелаге Майотта в Индийском океане, недалеко от острова Мадагаскар. Предполагается, что число погибших достигнет нескольких тысяч.
Жуткие последствия тропического циклона на Майотте - ТЫСЯЧИ ЖЕРТВ - ВИДЕО
Жуткие последствия тропического циклона "Шидо" на Майотте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Официальные лица во Франции: сотни людей погибли в результате циклона на французском архипелаге Майотта в Индийском океане, недалеко от острова Мадагаскар. Предполагается, что число погибших достигнет нескольких тысяч.
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