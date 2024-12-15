Жуткие последствия тропического циклона на Майотте

Жуткие последствия тропического циклона "Шидо" на Майотте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Официальные лица во Франции: сотни людей погибли в результате циклона на французском архипелаге Майотта в Индийском океане, недалеко от острова Мадагаскар. Предполагается, что число погибших достигнет нескольких тысяч.